الأشعة تحدد حجم إصابة أسامة إبراهيم ومدة غيابه عن الزمالك

أسامة إبراهيم يخضع للأشعة

يخضع أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للأشعة مساء اليوم وذلك لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه بالأمس.

وتعرض الظهير الأيمن للزمالك للإصابة بشد في العضلة الخلفية في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي ليحل زميله أحمد توفيق بديلا له.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للأشعة على هامش مران الفريق مساء اليوم لتحديد حجم هذه الإصابة ومدة غيابه عن الفريق خاصة وانه أحد العناصر الأساسية في الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد خسر أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتا.