الزمالك يجهز أيمن حفني لمواجهة الأوليمبي

حلمي يدفع بأيمن حفني في مباراة الأوليمبي

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي لتجهيز صانع ألعابه أيمن حفني لمواجهة الفريق المقبلة أمام الأوليمبي.

ويواجه الزمالك الأوليمبي غدا في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تم تأجيلها لارتباط الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح حلمي لتجيهز اللاعب للدفع به في المباراة واستعادة كامل لياقته للاستعانة به في الفترة المقبلة في ظل حاجة الفريق لجهوده حيث ابتعد عن المشاركة في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة.

وكان الزمالك قد خسر مساء أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.