البدري يعقد جلسة مع لاعبيه لتصحيح أخطاء مواجهة الإسماعيلي

البدىي يعالج أخطاء مواجهة الإسماعيلي

يعقد حسام البدري المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم وذلك من أجل تصحيح الءخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلي.

وتعادل الأهلي سلبيا أمس أمام مضيفه الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ستاد “الجيش” بالسويس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتا.

ومن المنتظر أن يركز البدري مع لاعبيه خلال هذه الجلسة على شرح الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة وتحديدا كثرة التمريرات الخاطئة لتفاديها في المباريات المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة جمعهم من 18 مباراة خاضها حتى الآن.