تقرير.. لعنة ملعب السويس تتواصل مع الأهلي

ملعب السويس “عقدة” فشل الأهلي في تحقيق أي فوز عليه

فقد الأهلي نقطتين في غاية الأهمية مساء أمس في صراعه نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز وذلك بعدما تعادل مع مضيفه الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء امس في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري والتي أقيمت على ستاد “الجيش” بالسويس.

وتعادل الأهلي في مباراة الأمس لم يكن الأول على هذا الملعب بل تعادل قبل ذلك في الدور الأول أمام بتروجت أيضا وبدون أهداف ، كما تعادل الموسم الماضي أمام زيسكو الزامبي بهدفين لمثلهما ليودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق أي فوز على هذا الملعب الذي أصبح عنيدا معه ومع لاعبيه فالبرغم من السيطرة الميدانية للقلعة الحمراء على مجريات المباراة إلا أن لاعبوه فشلوا في إحراز الأهداف.

الأهلي افتقد نقاط هذا الموسم على هذا الملعب بالتعادل في مباراتين ، أمام بتروجت في الدور الأول والإسماعيلي أمس ، ليعاني المارد الأحمر ويفشل في تحقيق أي فوز على هذا الملعب.