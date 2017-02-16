صدمة في الأهلي بسبب كوليبالي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية بسبب المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي الذي تعاقد معه النادي مؤخرا خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاته أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري مصدوم في اللاعب الإيفواري مشيرا إلى أن أحد أعضاء الجهاز قال بأن اللاعب لا يصلح للعب للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة قادما من كاليمارنوك الإسكتلندي مقابل 750 ألف دولار وبعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف.

وأشار شحاته بأن اللاعبين في الفريق الأول بالأهلي أكدوا على أن كوليبالي ضعيف المستوى ولا يليق بقيمة الفريق الأحمر ولكن علينا أن ننتظر لما هو قادم.