صورة.. العجيزي يسخر من لاعبي الزمالك: لبسناهم بدل وكرفتات

العجيزي: طلعنا لاعبي الزمالك على المسرح

سخر هاني العجيزي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي من الفوز الذي حققه فريقه مساء أمس على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ونجح الإنتاج الحربي في الفوز على مضيفه الزمالك مساء أمس في المباراة التي جرت على ملعب “بترو سبورت” ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر العجيزي على حسابه بموقع التواصل “انستجرام” صورة تجمعه بلاعبي فريقه واحتفالهم بالفوز الثمين على الزمالك.

ودون العجيزي قائلا “الحمد لله احتفلنا النهاردة بلاعبي الزمالك لبسناهم بدل وكرفتات وطلعناهم على المسرح”.