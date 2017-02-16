ماذا قال زيدان عقب فوز ريال مدريد على نابولي بثلاثية؟

زيدان: ريال مدريد قدم مباراة رائعة ولم نتأهل بعد

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سعادته الكلبيرة عقب فوز فريقه مساء أمس على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح ريال مدريد في قبل تأخره بهدف أمام ضيفه نابولي إلى الفوز بثلاثة أهداف في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب الفرنسي قائلا “‏هذا فوز كبير وأنا سعيد بالنتيجه بالرغم من أن العقوبه الوحيده التي حصلنا عليها هي استقبال هدف”.

وأضاف “‏لم نتأهل بعد ، علينا الذهاب إلى نابولي والقتال ، يجب أن نستعد جيداً ونحن ذاهبون للفوز”.

وتابع “‏لعبنا مباراة رائعه ولا أعلم إذا كانت الأفضل أم لا ولكن قبل كل شيء بدينا المباراة بشكل جيد وأنا سعيد بالنتيجة”.

وأتم “‏ريال مدريد كان عظيماً اليوم ولعبنا بشكل جيد وكذلك نابولي ، قدمنا بداية مثيره ولكن استقبلنا هدف”.