فيديو.. عمرو أديب: الزمالك خسر أمام الإنتاج “ذنب حسام غالي”

تعليق عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعرب الإعلامي عمرو أديب المعروف بانتمائه لنادي الزمالك عن حزنه الشديد بسبب الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي.

وكان الزمالك قد خسر مباراته اليوم أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وقال عمرو أديب في برنامجه التلفزيوني على قنوات أون أن سبب خسارة الزمالك هو “ذنب حسام غالي وجماهير الأهلي”.

وشدد الإعلامي على أنه كان متأكد من أن الزمالك سيخسر مباراته اليوم أمام الإنتاج الحربي في الدوري بعد الفوز بالسوبر.

وكان عمرو أديب قد سخر من حسام غالي بعد إهداره ركلة الجزاء في ماراة السوبر التي أقيمت في الإمارات والتي توج بها الزمالك.