البدري يهاجم لاعبي الأهلي في الحافلة

البدري يصب غضبه على لاعبي الأهلي في الحافلة

صب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جام غضبه على لاعب الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلي اليوم .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز والتي أقيمت في السويس .

وهاجم البدري لاعبي الأهلي في حافلة الفريق خلال رحلة العودة من السويس، حيث أبدى غضبه الشديد من مستوى عدد كبير من اللاعبين في اللقاء .

وعنف البدري اللاعبين على تذبذب مستواهم وكثرة التمريرات الخاطئة في المباراة والتي أفقدت الفريق خطورة هجماته على مرمى الدراويش .