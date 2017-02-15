البدري يكشف موعد مشاركة الصفقات الجديدة

البدري يعبر عن أسفه للتعادل مع الإسماعيلي

عبر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسفه لتعادل فريقه مع نظيره الإسماعيلي في مباراة اليوم .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

وأكد “البدري”في المؤتمر الصحفي أن الفريق خاض مباراة الإسماعيلي اليوم في ظروف صعبة، ما بين إجهاد وإصابات العناصر الأساسية .

البدري: لعبنا مباراة الإسماعيلي في ظروف صعبة

وأوضح مدرب الاحمر أن المباراة كان توقيتها سيئ بعد هزيمة الفريق في مباراة السوبر امام الزمالك، بالإضافة للإصابات والإجهاد .

وأضاف البدري بأنه فضل إراحة اللاعبين الدوليين بسبب الإجهاد الذي يعانوا منه، مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي استحوذ فيه الفريق على الكرة ومجريات اللقاء .

وعن سر عدم مشاركة الصفقات الجديدة للفريق قائلاً:” اللاعبين الجدد سيشاركون مع الفريق عندما أرى أنهم يستحقوا الحصول على فرصة المشاركة “.