التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وأرسنال

تنطلق بعد قليل قمة نارية من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره أرسنال الإنجليزي في إطار منافسات ذهابدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .
أنشيلوتي يعلن تشكيلة بايرن ميونيخ لمباراة أرسنال
واعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: لام، مارتينيز، هوميلز، ألابا
خط الوسط: ألونسو، فيدال، روبين، تياجو، كوستا
خط الهجوم: ليفاندوفسكي
فينجر يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة بايرن ميونيخ
في حين، أعلن الفرنسي أرسين فينج المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: بيليرين، موستافى، كوسيلنى، جيبس
خط الوسط: شاكا، كوكلين، شامبرلين، أوزيل
خط الهجوم: أيوبى، سانشيز
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