التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وأرسنال

تنطلق بعد قليل قمة نارية من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره أرسنال الإنجليزي في إطار منافسات ذهابدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

أنشيلوتي يعلن تشكيلة بايرن ميونيخ لمباراة أرسنال

واعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: لام، مارتينيز، هوميلز، ألابا

خط الوسط: ألونسو، فيدال، روبين، تياجو، كوستا

خط الهجوم: ليفاندوفسكي

فينجر يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة بايرن ميونيخ

في حين، أعلن الفرنسي أرسين فينج المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: بيليرين، موستافى، كوسيلنى، جيبس

خط الوسط: شاكا، كوكلين، شامبرلين، أوزيل

خط الهجوم: أيوبى، سانشيز