أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على صفقة “دويدار”

سيد عبد الحفيظ يوضع حقيقة التعاقد مع احمد دويدار

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الأنباء المتداولة حول التوقيع مع اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك المعار إلى سموحة .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن حصول الأهلي على توقيع أحمد دويدار لضمه في الصيف المقبل مع حصوله على مقدم تعاقد مليون جنيه .

عبد الحفيظ: لا وقت للتفكير في الصفقات الجديدة

ورفض “عبد الحفيظ” التعليق على أنباء ضم دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي، حيث أكد أن الموسم مستمر ولا وقت للتفكير في لاعبين جدد “.

وقال مدير الكرة :”عبد الحفيظ حديثه بالتعليق على ضم أحمد دويدار قائلاً:” لا قوت لحديث عن الصفقات الأن، الموسم ما زال مسمر وننتظر نهاية الموسم للترطق لموضوع الصفقات الجديدة .