سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لجنة الحكام

سيد عبد الحفيظ يهاجم لجنة الحكام

فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النار على لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح بعد تعادل الفريق مع الإسماعيلي اليوم .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام نظيره النادي الإسماعيلي بدون اهداف في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري .

عبد الحفيظ يتعجب من قرار تكليف محمود البنا بإدارة مباريات الأهلي

وشن عبد الحفيظ هجوماً حادة على لجنة الحكام في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي، متعجباً من قرار إسناد مباراة اليوم للحكم محمود البنا .

وأوضح مدير الكرة أن الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء لا أعرف لماذا.، وللمرة الاولى أرى حكم يدير مباراة لنا أمام إنبي بالجولة الـ15ن ثم يدير مباراة اليوم بالجولة الـ18 مرة أخرى، أردي ان أعرف كيف تفكر لجنة الحكام .

وعن التعادل مع الإسماعيلي، قال:” التعادل أمر وارد في كرة القدم وكنا نواجه فريق كبير يمتلك لاعبين مميزين “.