ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد ونابولي

ريال مدريد يضع قدماً في دور الثمانية بالفوز على نابولي

وضع نادي ريال مدريد الإسباني قدماً في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب فريق نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب دور الـ16 .

وتقدم نابولي بالهدف الأول عبر نجمه إنسيني في الدقيقة 8 مستغلاً خطأ فادحأص من نافاس حارس الريال، قبل أن يدرك الريا التعادل عن طريق الفرنسي بنزيما في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

ريال مدريد يضرب نابولي بثلاثية

وفي الشوط الثاني، ضغط ريال مدريد بقوة باحثاً عن هدف التقدم، حتى نجح في إحرازه في الدقيقة 49 عن طريق توني كروس، قبل أن يضيف كاسيميرو الهدف الثالث من تصويبة صاروخية في الدقيقة 54 ، لينتهي اللقاء بفوز الريال 3- 1 .

وتقام مباراة العودة على في إيطاليا على ملعب سان باولو معقل نادي نابولي يوم 7 مارس المقبل .