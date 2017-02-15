ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وأرسنال

بايرن ميونيخ على أبواب دور الثمانية بفوز قاسي على أرسنال

بات فريق بايرن ميونيخ الألماني على أبواب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بد الفوز الساحق الذي حققه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي اليوم .

وسحق فريق بايرن ميونيخ نظيره أرسنال الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا .

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وأرسنال .

بايرن ميونيخ يسحق أرسنال بخماسية مذلة

وفي الشوط الثاني، كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه وأحرز أربعة أهداف متتالية عن طريق كل من، ليفندوفيسكي وألكانتارا “هدفين” ومولر في الدقائق 53 و 56 و 63 و 88 ، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ 5 – 0 .

وتقام مباراة العودة على ملعب الإمارات معقل نادي أرسنال الإنجليزي يوم 7 مارس المقبل .