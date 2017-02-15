الشرطة العسكرية تقبض على نجم الإسماعيلي

القبض على نجم الإسماعيلي عقب مباراة الأهلي
قامت قوات الشرطة العسكرية باستاد الجيش في السويس بالقبض على اللاعب إسلام عبد النعيم نجم النادي الإسماعيلي عقب نهاية مباراة الأهلي .
وألقت الشرطة العسكرية القبض على لاعب الإسماعيلي إسلام عبد النعيم لحظة خروجه من ملعب المباراة لأنه مطلوب للتجنيد .
الشرطة العسكرية تتحفظ على لاعب الإسماعيلي المطلوب للتجنيد
وتم التحفظ على لاعب الدراويش فور إنتهءا المباراة، حيث كان اللاعب يرتدي الشورت والفانلة ولم يقم بتغيير ملابسه .
وكانت نتيجة التعادل السلبي قد سيطرت على مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في لقاء الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .
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