لقطة طيبة من صالح جمعة عقب مباراة الإسماعيلي

صالح جمعة يقدم لافتة طيبة بعد مباراة الإسماعيلي

قام صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعمل لافتة طيبة عقب نهاية مباراة الفريق أمام الإسماعيلي .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

صالح جمعة يطمئن على نجم الإسماعيلي

وحرص صالح جمعة نجم الأهلي على الإطمئنان على اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة .

وتواجد صانع ألعاب المارد الأحمر مع نجم الدراويش في غرفة الملابس وإطمأن على سلامته .