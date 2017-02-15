اخبار الاهلى

لقطة طيبة من صالح جمعة عقب مباراة الإسماعيلي

كتب وليد مجدي
- 15 فبراير، 2017 7:41 م
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صالح جمعة يقدم لافتة طيبة بعد مباراة الإسماعيلي

قام صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعمل لافتة طيبة عقب نهاية مباراة الفريق أمام الإسماعيلي .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

صالح جمعة يطمئن على نجم الإسماعيلي

وحرص صالح جمعة نجم الأهلي على الإطمئنان على اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة .

وتواجد صانع ألعاب المارد الأحمر مع نجم الدراويش في غرفة الملابس وإطمأن على سلامته .

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