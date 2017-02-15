جماهير الإسماعيلي تهاجم لاعبي الأهلي

جماهير الدراويش تسب لاعبي الأهلي

قامت جماهير النادي الإسماعيلي التي حضرت لملعب الجيش بالسويس بسب لاعبي النادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم .

وابل من السباب من جماهير الإسماعيلي للاعبي الأهلي

وقامت جماهير الدراويش بتوجيه السباب للنادي الأهلي ولاعبيه عقب نهاية المباراة في لقطة غير أخلاقية وبعيدة عن الروح الرياضية .

وكان التعادل السلبي قد سيطر على نتيجة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري .

جدير بالذكر أن الأهلي ما يزال يتربع على عرش صدارة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة رغم التعادل مع الإسماعيلي