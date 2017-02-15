الأهلي يرفض الراحة بعد التعادل مع الإسماعيلي

البدري يرفض منح لاعبي الأهلي راحة بعد التعادل مع الإسماعيلي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات بعد مباراة الإسماعيلي اليوم .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي مع نظيره نادي الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

الأهلي يستأنف تدريباته غداً

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته غداً الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً على ملعب مختار التتش بدون راحة استعداداً لمباراة المقاولون العرب .

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري والمقررة يوم الأحد المقبل .