علي معلول يشعل غضب البدري في مباراة الإسماعيلي

علي معلول يشعل غضب البدري

صب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جام غضبه على المدافع الدولي التونسي علي معلول في مباراة الإسماعيلي اليوم .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع نظيره الإسماعيلي بدون أهداف في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس .

البدري ينفعل على معلول أمام الإسماعيلي

وانفعل البدري على الظهير الأيسر علي معلول في إحدى الكرات خلال المباراة بشدة بسبب عدم دفعة العرضية التي أرسلها ، كما بدا على البدري على الرضا على مستوى اللاعب في اللقاء .

وقام البدري بتعنيف معلول بسبب سوء مستواه في المباراة، حيث بدا اللاعب بعيداً بشكل تام عن مستواه طوال الـ90 دقيقة .