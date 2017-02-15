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بالفيديو ملخص الشوط الأول لمباراة الاهلي والإسماعيلي

كتب احمد عبد الله
- 15 فبراير، 2017 5:49 م
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الأهلي يكتفى بتعادل سلبي مع الإسماعيلي في الشوط الأول

اكتفى النادي الأهلي بتعادل سلبي مع الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وألتقى الاهلي مع الإسماعيلي على ملعب الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة 18 من المسابقة المصرية، والأولى في الدور الثاني من الدوري المصري.

وفشل لاعبو كلا الفريقين في تسجيل أية أهداف خلال الشوط الأول من المباراة، في ظل استحواذ الإسماعيلي السلبي على الكرة واعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة.

وكاد ميدو جابر أن يدرك الهدف الاول للأهلي خلال المباراة بعدما تلقى تمريرة من جونيور أجاي ليصوبها نحو مرمى الإسماعيلي، قبل أن يحولها محمد عواد إلى ركلة ركنية.

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