رد قوي من الأهلي على تهديد اتحاد الكرة

الأهلي يرد بقوة على تهديد اتحاد الكرة له

رد النادي الأهلي على التهديد الذي تلقاه من اتحاد الكرة المصري بشأن عدم انضمام لاعبي القلعة الحمراء إلى معسكر منتخب مصر للشباب خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطاباً إلى النادي الاهلي صباح اليوم الأربعاء، حيث هدد خلاله بإيقاف أي لاعب يتم استدعاءه لمنتخب الشباب المصري ولا يلبي الطلب.

ورد طه إسماعيل عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي مؤكداً على رفضه ورفض إدارة القلعة الحمراء لصيغة التهديد التي حملها الخطاب المرسي من اتحاد الكرة.

وقال عضو لجنة الكرة بالأهلي: ” صيغة الخطاب الذي وصل إلى الأهلي مرفوضة بشكل قاطع من جانب إدارة النادي، من قال أننا سنقوم بمنع اللاعبين من الانضمام لمنتخب الشباب “.

وأكمل: ” طالما أن البطولة المقبلة مدرجة بشكل رسمي في أجندة اتحاد الكرة فلا يمكن أن يتم منع اللاعبين من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر “.

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 التي ستقام نهاية شهر فبراير الجاري في زامبيا.