البدري يستبعد بركات وكوليبالي من مواجهة الإسماعيلي

البدري يعلن عن بدلاء الأهلي امام الإسماعيلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي عن قائمة المستبعدين والبدلاء في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب السويس في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي خلال اللقاء مكونة من:

بدلاء الأهلي: أحمد حجازي – عماد متعب – وليد سليمان – صالح جمعة – محمد الشناوي – أكرم توفيق – كريم نيدفيد.

وقام البدري باستبعاد كلاً من سليماني كوليبالي وعمرو بركات أحد المنتقلين إلى صفوف البنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.