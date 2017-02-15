تحديد موعد جديد لزيارة ميسي إلى القاهرة

ميسي يزور مصر الأسبوع القادم

أعلن تامر وجيه رئيس شركة برايم فارما المسؤولة عن تنظيم زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر عن موعد جديد لزيارة لاعب برشلونة إلى القاهرة.

وكان من المقرر أن يحضر ليونيل ميسي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، إلا أن الزيارة تم تاجيلها بعد الخسارة الكبيرة لبرشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان.

وأكد وجيه على أنه تم تحديد موعد جديد لزيارة ميسي للقاهرة، حيث سيكون خلال أيام الأسبوع القادن ليحل محل الزيارة التي تم تأجيلها.

وأشار وجيه إلى أن فريق العمل الخاص بليونيل ميسي طلب تأجيل الزيارة أثناء محادثات مع برايم فارما خلال الساعات الماضية وبعد انتهاء مواجهة برشلونة أمام باريس.

وشدد وجيه على أن ميسي أبدى سعادة كبيرة بعد موافقة الشركة المصرية بشأن تأجيل الزيارة، مؤكداً على أن الأمر سيكون في الصالح العام.

واختتم وجيه حديثه بالتأكيد على أن الموعد الجديد للزيارة سيكون في صالح الشركة التي ستعمل على حضور أعداد أكبر للجماهير في مؤتمر ميسي.