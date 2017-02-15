كورة عالمية

تحديد موعد جديد لزيارة ميسي إلى القاهرة

كتب احمد عبد الله
- 15 فبراير، 2017 4:15 م
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Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi kicks the ball during the Spanish league football match FC Barcelona vs Real Betis Balompie at the Camp Nou stadium in Barcelona on December 30, 2015. AFP PHOTO/ PAU BARRENA / AFP / PAU BARRENA (Photo credit should read PAU BARRENA/AFP/Getty Images)Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi kicks the ball during the Spanish league football match FC Barcelona vs Real Betis Balompie at the Camp Nou stadium in Barcelona on December 30, 2015. AFP PHOTO/ PAU BARRENA / AFP / PAU BARRENA (Photo credit should read PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

ميسي يزور مصر الأسبوع القادم

أعلن تامر وجيه رئيس شركة برايم فارما المسؤولة عن تنظيم زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر عن موعد جديد لزيارة لاعب برشلونة إلى القاهرة.

وكان من المقرر أن يحضر ليونيل ميسي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، إلا أن الزيارة تم تاجيلها بعد الخسارة الكبيرة لبرشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان.

وأكد وجيه على أنه تم تحديد موعد جديد لزيارة ميسي للقاهرة، حيث سيكون خلال أيام الأسبوع القادن ليحل محل الزيارة التي تم تأجيلها.

وأشار وجيه إلى أن فريق العمل الخاص بليونيل ميسي طلب تأجيل الزيارة أثناء محادثات مع برايم فارما خلال الساعات الماضية وبعد انتهاء مواجهة برشلونة أمام باريس.

وشدد وجيه على أن ميسي أبدى سعادة كبيرة بعد موافقة الشركة المصرية بشأن تأجيل الزيارة، مؤكداً على أن الأمر سيكون في الصالح العام.

واختتم وجيه حديثه بالتأكيد على أن الموعد الجديد للزيارة سيكون في صالح الشركة التي ستعمل على حضور أعداد أكبر للجماهير في مؤتمر ميسي.

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