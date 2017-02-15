أحمد حسن يهدد الزمالك باللجوء إلى الفيفا

أحمد حسن: سألجأ للفيفا إذا لم يتمكن اتحاد الكرة من الحصول على حقوقي

أكد اللاعب أحمد حسن لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق على أنه سيضطر للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

وشدد حسن على أنه لم يجد تحركاً من اتحاد الكرة المصري بشأن مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية، مؤكداً على أنه سيضطر للجوء للفيفا.

وأوضح حسن أنه كان يتمنى أن يفعل اتحاد الكرة المصري لوائح الفيفا بمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة للفريق بناء على قرار من لجنة التظلمات.

وأضاف عميد لاعبي العالم بأن اتحاد الكرة استجاب لتهديدات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ووافق على قيد الصفقات الجديدة للفريق.

واختتم أحمد حسن حديثه بالتأكيد على أن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وليست لدى ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكداً على أن ما يردده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.