بسبب حالة وفاة.. دونجا معرض للغياب عن الزمالك أمام الانتاج

غموض حول مشاركة دونجا مع الزمالك أمام الانتاج

ظهرت حالة من الغموض حول مشاركة اللاعب محمود عبد العاطي “دونجا” لاعب خط وسط نادي الزمالك في المباراة التي ستجمع فريقه بالانتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي على معلب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن دونجا عن وفاة خاله صباح اليوم الأربعاء، ليصبح مهدداً بالغياب عن المباراة في ظل إمكانية خروجه من معسكر الزمالك الحالي.

ويقيم الزمالك معسكراً في منطقة التجمع الخامس منذ ساعات قليلة ماضية استعداداً للمباراة، إلا أن حالة الوفاة قد تتسبب في خروج دونجا منه.

ولم يستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على الأبقاء على دونجا في المعسكر لحين الانتهاء من المباراة أو الموافقة على خروجه لتقبل واجب العزاء.

وكان من المقرر أن يظهر دونجا في التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة الانتاج الحربي، خاصة بعد خضوع اللاعب طارق حامد للراحة.