التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الانتاج الحربي

محمد حلمي يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الانتاج الحربي

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه خلال المباراة التي ستجمعه بالانتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء في بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 18 من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستقر حلمي على الدفع بمحمود عبد الرحيم “جنش” في التشكيل الأساسي للزمالك على الرغم من شفاء أحمد الشناوي من إصابته في العضلة الخلفية.

كما سيدفع حلمي بشوقي السعيد بدلاُ من علي جبر في قلب الدفاع خاصة بعدما حصل الأخير على راحة لمدة أربعة أيام، على أن يقود أحمد أبو الفتوح الجبهة اليسرى.

وسيتواجد محمود عبد العاطي “دونجا” بدلاً من طارق حامد في خط وسط الزمالك خلال المباراة، مع ظهور أول لحسام سلامة “باولو” في الخط الهجومي.

ومن المقرر أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد، أسامه إبراهيم.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمود عبد العاطي “دونجا”، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي، ستانلي أوهاويتشي.

خط الهجوم: حسام سلامة “باولو”.