التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة الإسماعيلي

البدري يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

استقر حسام البدري المدير الفي للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي على ملعب السويس في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري الدفع بمحمد جابر “ميدو” في التشكيل الأساسي للأهلي بدلاً من عبد الله السعيد الذي يحصل على فترة راحة بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

كما سيقود محمد هاني الجبهة اليمنى للأهلي خلال المباراة، إلى جانب تواجد حسام غالي في التشكيل الأساسي بدلاً من أحمد فتحي.

ويغيب أحمد فتحي عن المباراة بسبب تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة الماضية التي خاضها الأهلي ضد الزمالك بكاس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.