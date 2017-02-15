ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والانتاج الحربي

الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام الإنتاج الحربي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت .

وتقدم نادي الإنتاج الحربي بالهدف الأول عن طريقه مهاجمه أوميد أوكيري في الدقيقة 22 من خطأ كارثي من المدافع محمود الونش .

الإنتاج يحقق فوز ثمين على الزمالك بثنائية

ثم أضاف فريق الإنتاج الهدف الثاني عن طريق لاعبه طارق طه في الدقيقة 35، قبل أن يقلل حسام باولو النتيجة بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتقدم 2 – 1 .

وفي الشوط الثاني، ضغط الزمالك بكل قوة من أجل تعديل النتيجة وغدراك التعادل ، إلا أن لاعبو الإنتاج وقفوا بالمرصاد لكافة محاولات الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الإنتاج 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع الإنتاج الحربي رصيده لـ20 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث .