مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي 15-2-2017 بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية في الدوري المصري عندما يلتقي مع فريق الانتاج الحربي في إطار مباريات الجولة 18 من المسابقة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك، الانتاج الحربي، على ملعب بتروسبورت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة – الثامنة بتوقيت السعودية- في الدوري المصري.

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يدخل الزمالك مباراته أمام الانتاج الحربي متواجداً في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فقط.

أما الانتاج الحربي فيحتل المرتبة رقم 13 في ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة ليصبح مهدداً بالتراجع لمنطقة الهبوط لدوري الدرجة الاولى.

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يخوض الزمالك مباراته أمام الانتاج بروح معنوية مرتفعة بعدما استطاع أن يتوج بطلاً لمسابقة كأس السوبر المصري على حساب الأهلي قبل أيام قليلة ماضية.

وكان الزمالك قد تغلب على الاهلي بركلات الترجيح خلال مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في مدينة أبو ظبي الإماراتية يوم الجمعة الماضي.

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استقر محمد حلمي المدير الفني للنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه بالانتاج الحربي، والتي سيتم خلالها إجراء عدد من التعديلات.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد، أسامه إبراهيم.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود عبد العاطي “دونجا”، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي، ستانلي أوهاويتشي.

خط الهجوم: حسام سلامة “باولو”.