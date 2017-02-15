مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي 15-2-2017 بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر

يعود النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز من جديد عندما يلتقي مع الإسماعيلي في إطار مواجهات الجولة 18 من المسابقة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الإسماعيلي في مدينة السويس مساء اليوم في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة -السادسة مساءً بتوقيت السعودية- في المسابقة المصرية.

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يرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي من أجل مواصلة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أمام مصر المقاصة.

أما الإسماعيلي فيأتي في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، وهو المركز الذي لا يعد نافعاً بالنسبة لجماهير الدراويش.

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يتطلع الأهلي لمحو الهزيمة التي تعرض لها في كأس السوبر المصري عندما التقى مع الزمالك في الإمارات ليفقد لقب المسابقة بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ويرغب الأهلي في تكرار انتصاره على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول عندما تفوق الفريق الأحمر بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه بالإسماعيلي، والتي سيتم خلالها إجراء عدد من التعديلات.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد الدين سمير، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، صالح جمعة.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، أجاي.