بالفيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

الأهلي يكتفي بالتعادل مع الإسماعيلي في الدوري المصري

اكتفى النادي الأهلي بتعادل سلبي مع الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وألتقى الاهلي مع الإسماعيلي على ملعب الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة 18 من المسابقة المصرية، والأولى في الدور الثاني من الدوري المصري.

وفشل لاعبو كلا الفريقين في تسجيل أية أهداف خلال الشوط الأول من المباراة، في ظل استحواذ الإسماعيلي السلبي على الكرة واعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة.

وكاد ميدو جابر أن يدرك الهدف الاول للأهلي خلال المباراة بعدما تلقى تمريرة من جونيور أجاي ليصوبها نحو مرمى الإسماعيلي، قبل أن يحولها محمد عواد إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي تسجيل هدفاً في الإسماعيلي، إلا أن جميع محاولات الثلاثي جونيور أجاي وميدو جابر وعمرو جمال باءت بالفشل.

وسنحت الفرصة أمام حسام غالي لتسجيل هدفاً بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلا أنه أطاح بها بعد ثوان قليلة من تصدي العارضة لتصويب عماد حمدي لاعب الإسماعيلي.

وأصبح رصيد الأهلي 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 23 نقطة ليتقدم نحو المركز التاسع.