ناجي: جنش قدم أوراق اعتماده وسينضم للمنتخب

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على أداء حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش بأنه قدم أوراق اعتماده في الفترة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر بين دربي الكرة المصرية مشيرا إلى أن دوره قادم في صفوف المنتخب في الفترة القادمة.

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على أداء حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش بأنه قدم أوراق اعتماده في الفترة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر بين دربي الكرة المصرية مشيرا إلى أن دوره قادم في صفوف المنتخب في الفترة القادمة.

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على أداء حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش بأنه قدم أوراق اعتماده في الفترة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر بين دربي الكرة المصرية مشيرا إلى أن دوره قادم في صفوف المنتخب في الفترة القادمة.

وعن أداء عصام الحضري بالبطولة قال ناجي ” أخبرت عصام الحضري قبل السفر إلى الجابون بأنه لن يلعب أساسيا وتفهم الموقف جيدا مضيفا إلى أنه قبل إصابة الشناوي في مباراة مالي قال له ” ماتبصش تحت رجليك أنا شامم ريحتك في الملعب” مؤكدا على تألق اللاعب الذي وصفه بالحارس الأسطوري في تاريخ الكرة المصرية والعربية والعالمية”.

وعن أداء عصام الحضري بالبطولة قال ناجي ” أخبرت عصام الحضري قبل السفر إلى الجابون بأنه لن يلعب أساسيا وتفهم الموقف جيدا مضيفا إلى أنه قبل إصابة الشناوي في مباراة مالي قال له ” ماتبصش تحت رجليك أنا شامم ريحتك في الملعب” مؤكدا على تألق اللاعب الذي وصفه بالحارس الأسطوري في تاريخ الكرة المصرية والعربية والعالمية”.

وعن أداء عصام الحضري بالبطولة قال ناجي ” أخبرت عصام الحضري قبل السفر إلى الجابون بأنه لن يلعب أساسيا وتفهم الموقف جيدا مضيفا إلى أنه قبل إصابة الشناوي في مباراة مالي قال له ” ماتبصش تحت رجليك أنا شامم ريحتك في الملعب” مؤكدا على تألق اللاعب الذي وصفه بالحارس الأسطوري في تاريخ الكرة المصرية والعربية والعالمية”.