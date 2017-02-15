ناجي: جنش قدم أوراق اعتماده وسينضم للمنتخب

ناجي: جنش سيضنم لمنتخب مصر
علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على أداء حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش بأنه قدم أوراق اعتماده في الفترة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر بين دربي الكرة المصرية مشيرا إلى أن دوره قادم في صفوف المنتخب في الفترة القادمة.
ووجه ناجي في لقائه الإذاعي مع الإعلامي خالد لطيف ببرنامج “جوه الجون” عبر آثير الشباب والرياضة التحية لكل حراس مرمى المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية مشيرا إلى أنهم جميعا كانوا على قدر المسؤلية”.
وعن أداء عصام الحضري بالبطولة قال ناجي ” أخبرت عصام الحضري قبل السفر إلى الجابون بأنه لن يلعب أساسيا وتفهم الموقف جيدا مضيفا إلى أنه قبل إصابة الشناوي في مباراة مالي قال له ” ماتبصش تحت رجليك أنا شامم ريحتك في الملعب” مؤكدا على تألق اللاعب الذي وصفه بالحارس الأسطوري في تاريخ الكرة المصرية والعربية والعالمية”.
وعن الانتقادات التي وجهت لمدرب أحمال الفريق بعد إصابة حارسي مرمى الفريق قال “ناجي” : حراس مرمى المنتخب لا يتدربون إلا تحت قيادتي وليس هناك مدرب أحمال لحراس المرمى” ، وعن أزمة شريف إكرامي قال : “تعمدت تصدير صورة جاهزية إكرامي قبل مباراة المغرب حتى لا يتعمد أحد إصابة الحضري في المباراة ، مشيرا إلى أن البعض تفهم الموقف بشكل خاطيء ، وأكد على عدم وجود أية خلافات بينه وبين أيا من الحراس الثلاث للمنتخب”
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