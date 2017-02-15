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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام نابولي

كتب علي نبوي
- 15 فبراير، 2017 12:08 م
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ريال مدريد

تغييرات في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام نابولي

يخوض ريال مدريد اختباراً لا يبدو سهلاً وذلك عندما يستقبل نابولي الإيطالي على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل ريال مدريد هذا اللقاء مفتقدا للعديد من لاعبيه وفي مقدمتهم جاريث بيل وكوينتراو وأسيسنيو وماريانو ودانيلو ، بينما شهدت قائمة الفريق الملكي عودة كارفخال بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان المدير الفني للريال بهذا التشكيل في المباراة:

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو

خط الوسط : كاسميرو – كروس – مودريتش

خط الهجوم : فاسكيز – بنزيمة – كريستيانو رونالدو.

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