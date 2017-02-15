البدري يُحفز لاعبيه قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي

جلسة خاصة تجمع البدري بلاعبي الأهلي

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبيه صباح اليوم وذلك قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي مضيفه الإسماعيلي في الخامسة مساءً اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ستاد “الجيش” بالسويس.

وحرص البدري خلال هذه الجلسة على تحفيز لاعبيه وطالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعا بعد خسارة السوبر أمام الزمالك.

وأكد البدري للاعبيه بأنه ليس هناك مجال لخسارة أي مباراة في الدوري إذا أرادو التتويج باللقب الثاني للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف البدري بأن المجموعة الموجودة قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.