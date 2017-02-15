الخسارة المهينة أمام باريس سان جيرمان تؤجل زيارة ميسي لمصر

برشلونة يقرر تأجيل زيارة ميسي لمصر عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان

قرر نادي برشلونة تأجيل الزيارة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر والتي كان من المقرر أن تكون اليوم عقب الخسارة المهينة التي تعرض له فريقه أمام باريس سان جيرمان.

وسقط برشلونة أمام مضيفه باريس سان جيرمان أمس بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يزور أفضل لاعب في العالم لخمس مرات متتالية مصر اليوم في إطار حملة السياحة العلاجية لفيروس سي ، لكن الزيارة تأجلت بناء على قرار النادي الإسباني.

وذكرت شركة “برايم فارما” المنظمة لزيارة ميسي خلال بيان إعلامي “تم الإرجاء لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وادارته تتعلق بنتائج الفريق الاخيرة والشركة تتفهم رغبة ليونيل تجاه ناديه وجماهيره من عشاق نادي برشلونة حول العالم رغم أنه يعد شريكًا أساسيًا فى حملة Tour n’Cure العالمية للعلاج من مرض فيروس سي”.