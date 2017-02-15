كوبر يقدم تقريره النهائي لاتحاد الكرة

قدم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تقريره النهائي إلى اتحاد الكرة وذلك عقب خوض الفراعنة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بعدما جاء منتخب الكاميرون الذي توج باللقب الخامس له في تاريخه عقب فوزه عى الفراعنة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وسلم كوبر تقريرة لاتحاد الكرة والذي جاء فيه بانه المسئول الأول عن خسارة اللقب الإفريقي وأنه كان يأمل في التتويج باللقب لكن المباراة النهائية لم تنصفه.

وشكر المدرب الأرجنتيني خلال تقريره جميع اللاعبين في الفريق وأعضاء الجهاز الفني طوال أيام البطولة مشيرا إلى أنهم من أخلص الناس الذي تعامل معهم.

كما أكد كوبر خلال التقرير بأن طبيب المنتخب محمد أبو العلا ، لم يقصر في عمله وان الإصابات التي تعرض لها اللاعبون كانت نتيجة سوء أرضية الملعب.