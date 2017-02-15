فيديو.. ناجي: إصابة إكرامي والشناوي جعلت الحضري الحارس الأساسي للمنتخب في أمم أفريقيا

ناجي: أبلغت الحضري بأنه ليس الحارس الأساسي للمنتخب ولكن.!

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أنه أبلغ عصام الحضري بأنه لم يكون الحارس الأساسي للفراعنة في بطولة أمم أفريقية 2017 التي أقيت بالجابون.

وقدم الحضري مستوى مميز مع منتخب مصر حيث قاده للمباراة النهائية لكنه خسر أمام الكاميرون بهدف مقابل هدفين ليتوج أسود الكاميرون باللقب الخامس في تاريخهم.

وخلال تواجده ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر إذاعة “الشباب والرياضة” قال ناجي “قبل انطلاق مباريات البطولة أبلغت الحضري بأن لن يكون الحارس الأساسي للمنتخب ولكنه سيكون الحارس الثالث ولك حزفاوعليه من تعرضه للانتقادات في حال عدم ظهوره بشكل قوي”.

وأضاف “الإصابة التي تعرض لها كلا من شريف إكرامي وأحمد الشناوي جعلت الحضري الحارس الأساسي للمنتخب وإذا لم تحدث هذه الإصابة لما كان حرس مرمى المنتخب”.

وأتم “الحضري أصبح بطل قومي في وجهة نظر الجماهير حاليا ، بعد المستوى المميز الذي ظهر حيث كان يخوض التدريبات بكل قوة وكانت يه الرغبة في صناعة شئ”.