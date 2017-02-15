ميسي يزور مصر اليوم

ميسي يصل القاهرة عصر اليوم في زيارة سريعة

يصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى القاهرة في الرابعة عصر اليوم وذلك في زيارة سريعة لمشاركته في حملة السياحة العلاجية لفيروس سي.

ومن المقرر أن تكون زيارة ميسي لمصر بمدة 6 ساعات فقط حيث سيصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة حربية خاصة ثم يذهب إلى الأهرامات لالتقاط بعض الصور هناك ومنه إلى أحد الفنادق الخاصة والذي سيقام فيه المؤتمر الخاص بالحملة.

وجهزت الشركة احتفالية ضحمة لميسي في القاهرة ، كما ستشهد الاحتفالية تواجد مسئولين كبار بالإضالة إلى حازم إمام.

وكان البرغوث الأرجنتيني قد شارك مع فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي انته بخساؤة برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.