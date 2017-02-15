التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي

ستانلي وباولو يقودان هجوم الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستغلال فوزه بلقب السوبر وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم عندما يواجه نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الفريق الأييض هذا اللقاء منقوصا بالعديد من لاعبيه وفي مقدمتهم علي جبر وطارق خامد ومحمد نتصف وباسم مرسي وشيكابالا.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل الأساسي للزمالك والذي سيدفع به محمد حلمي كالتالي :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – شوقي السعيد – محمود حمدي “الونش” – حسني فتحي

خط الوسط : محمود عبد العاطي “دونجا” – أحمد توفيق – معروف يوسف – محمد إبراهيم

خط الهجوم : ستانلي – حسام باولو.