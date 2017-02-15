أول تعليق من إنريكي بعد الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان

إنريكي: أتحمل مسئولية الخسارة

أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة حزنه الشديد عقب الهزيمة المهينة التي تعرض لها فريقه مساء أمس أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفه.

وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية مساء أمس على ملعب الأمراء بعدما سقط برباعية على ملعب الأمراء أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لتتصعب مهمة رفقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الإياب حيث يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة للعبور للدور ربع النهائي.

وعلق إنريكي على هذه الخسارة قائلا “‏المسؤول عن النتيجة هو أنا لوحدي ،كما أقول دائما بكل هزيمة”.

إنريكي:كانت ليلة كارثية ولم نكن في يومنا

وأضاف “‏ليس هناك شئ صعب لتفسيره كانوا أفضل منا منذ البداية و لم نستطع اللعب تحت الظغط العالي الذي فرضه لاعبو باريس علينا طوال المباراة”.

وتابع “كانا لينا كارثية لنا ، ولم نكن في يومنا ولكن هناك مباراة أخرى في ملعبنا”.

وأتم حديثه “سنقاتل في مباراة الإياب وعلينا تعويض الخسارة الكارثية التي تعرضنا لها”.