التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

يخوض الأهلي مساء اليوم اختبارا صعبا وذلك عندما يحل ضيفا على الإسماعيلي في المباراة التي ستقام عندما تتجه عقارب الساعة إلى الخامسة من مساء اليوم.

ومواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم تأعي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي يأمل خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة انفراده بصدراة الترتيب، بجانب مصالحة جماهيرة الغاضبة من خسارة السوبر أمام الغريم الزمالك.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء مفتقدا لأهم ثلاثة عناصر وهم عبد الله السعيد ، وأحمد فتحي ، ومروان محسن وذلك بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في هذا اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أحمد حجازي – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – حسام غالي – صالح جمعة – وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم : جونيور أجايي.