خماسي الأهلي في قائمة منتخب الشباب لبطولة أمم أفريقيا 2017

معتمد جمال يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة أمم أفريقيا 2017

أعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب عن القائمة النهائية للمنتخب التي ستنضم لمعسكر الفراعنة غداً استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بشكل رسمي .

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للشباب 2017 في زامبيا التي يتنطلق في الفترة من 22 فبراير الجاري .

24 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لبطولة أفريقيا

وضم مدرب المنتخب 24 لاعباً في قائمة منتخب الفراعنة سيتم تصفيتهم لـ21 قبل السفر لزامبيا، والتي شهدت تواجد خمسة لاعبين من الأهلي وهم، محمد عصام الغندور وأكرم توفيق وأحمد رمضان وكريم نيدفيد وأحمد حمدي .

وجاء القائمة كالتالي:

“محمد عصام الغندور وأكرم توفيق وأحمد رمضان وكريم نيدفيد وأحمد حمدي (الأهلي) ، وعمر رجب وأحمد فتوح (الزمالك)، وأحمد هاني وعلي حسين (الإسماعيلي)، ومحمود مرعي، عمر مرموش (وادي دجلة)، وناصر ماهر وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد مصطفى (بتروجيت)، وعمر رضوان (الشرقية)، ومصطفى محمود (طلائع الجيش)، وعمرو السعداوي ومصطفى الفرماوي (طنطا)، ومحمد صادق (القناة)، ومحمود سامي ومصطفى محمد (الداخلية)، وزياد تيسير (المصري)، والمحترف المصري خليل حجي الشهير بنيمار (زيورخ السويسري) .