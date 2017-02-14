بالفيديو..عمرو مرعي يعلنها: سألعب لهذا النادي نهاية الموسم

عرو مرعي يوضح موقفه من اللعب للقطبين

كشف عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن موقفه من اللعب لقطبي الكرة المصرية، الاهلي الزمالك في الموسم المقبل .

وأكد “مرعي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه لا يوجد أي جديد بخوض عروض الأهلي والزمالك وضمه “.

وأوضح مهاجم الفريق البترولي أنه سيحسم مصيره من اللعب للقطبين في نهاية الموسم الجاري .

مهاجم إنبي: سألعب للنادي الذي يتمسك بضمي

وقال مرعي :” سألعب للأهلي أو للزمالك، النادي الذي يريدني وسينهي الإتفاق مع إنبي سألعب له نهاية الموسم .

وكان إنبي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام النصر للتعدين بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ18 بالدوري اليوم.