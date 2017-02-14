جاريث بيل خارج قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري الأبطال

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نابولي الإيطالي غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال والمقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

واستبعد زيدان، الجناح الويلزي جاريث بيل الذي تعافى مؤخراً من إصابة الكاحل التي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، حيث فشل عدم التعجل في عودة اللاعب، إضافة لخروج كل من البرازيلي دانيلو والبرتغالي فابيو كوينتراو والإسباني ماركو أسينسيو والدومينيكاني ماريانو من القائمة .

18 لاعباً في قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي

وضمت قائمة ريال مدريد 18 لاعباً وهم:

” كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارفخال وفاران وسيرجيو راموس وبيبي وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وألفارو موراتا “.