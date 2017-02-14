وكيل دويدار : مسئول رفيع في الأهلي طلب ضم اللاعب

وكيل دويدار يكشف تفاصيل جديدة في توقيعه للأهلي
كشف أنور شلوفة وكيل أعمال اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك والمعار إلى فريق سموحة تفاصيل جديدة في أنباء توقيع اللاعب للأهلي .
وأكد “شلوفة” في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون أن أحمد دويدار وقع لنادي كاظمة الكويتي للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل .
أنور شلوفة: دويدار وقع لكاظمة الكويتي
وأوضح وكيل دويدار أن اللاعب حصل على مقدم تعاقد من النادي الكويتي بلغ 75 ألف دولار، وعقده به شرط جزائي يبلغ 150 ألف دولار .
واضاف وكيل اللاعب بأن مسئول رفيع المستوى بالنادي الأهلي تحدث معه عن وجود رغبة للتعاقد مع أحمد دويدار عقب نهاية إعارته مع فريق سموحة ، حيث ستكون هناك جلسة حاسمة عقب مباراة الإسماعيلي المقبلة لاتمام ضم اللاعب .
وتابع شلوفة بأن هناك مفاوضاتمع نادي كاظمة من أجل فسخ العقد الذي وقعه اللاعب بالتراضي بين الطرفين، وهناك مرونة كبيرة من قبل النادي الكويتي .
وإختتم “شلوفة” حديثه مؤكداً، أن دويدار يفضل بالفعل الإنتقال للنادي الأهلي عن اللعب لأي نادي أخر نظراً لتاريخه الكبير وأنه نادي بطولات وسيزيد من نجومية اللاعب “.
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