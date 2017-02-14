اخبار الاهلى

وكيل دويدار : مسئول رفيع في الأهلي طلب ضم اللاعب

كتب وليد مجدي
- 14 فبراير، 2017 9:08 م
20,238
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وكيل دويدار يكشف تفاصيل جديدة في توقيعه للأهلي

كشف أنور شلوفة وكيل أعمال اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك والمعار إلى فريق سموحة تفاصيل جديدة في أنباء توقيع اللاعب للأهلي .

وأكد “شلوفة” في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون أن أحمد دويدار وقع لنادي كاظمة الكويتي للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل .

أنور شلوفة: دويدار وقع لكاظمة الكويتي

وأوضح وكيل دويدار أن اللاعب حصل على مقدم تعاقد من النادي الكويتي بلغ 75 ألف دولار، وعقده به شرط جزائي يبلغ 150 ألف دولار .

واضاف وكيل اللاعب بأن مسئول رفيع المستوى بالنادي الأهلي تحدث معه عن وجود رغبة للتعاقد مع أحمد دويدار عقب نهاية إعارته مع فريق سموحة ، حيث ستكون هناك جلسة حاسمة عقب مباراة الإسماعيلي المقبلة لاتمام ضم اللاعب .

وتابع شلوفة بأن هناك مفاوضاتمع نادي كاظمة من أجل فسخ العقد الذي وقعه اللاعب بالتراضي بين الطرفين، وهناك مرونة كبيرة من قبل النادي الكويتي .

وإختتم “شلوفة” حديثه مؤكداً، أن دويدار يفضل بالفعل الإنتقال للنادي الأهلي عن اللعب لأي نادي أخر نظراً لتاريخه الكبير وأنه نادي بطولات وسيزيد من نجومية اللاعب “.

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