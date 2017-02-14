التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان أمام برشلونة

إيمري يعلن تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره برشلونة الإسباني، في ذهاب لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب حديقة الأمراء .

ويقود هجوم الفريق الباريسي الثلاثي، دراكسلر وكافاني وانخيل دي ماريا، حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي:

كافاني يقود سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: ماركينيوس، ميونير، كيمبيمبي، كورزاوا

خط الوسط: فيراتي، رابيوت، ماتويدي

خط الهجوم: دي ماريا، إيدسون كافاني، جوليان دراكسلر