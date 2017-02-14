رمضان صبحي يزين تشكيلة المواهب الصاعدة في أوروبا

رمضان صبحي يجني ثمار تألقه مع ستوك سيتي

جنى الفرعون المصري رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي ثمار تألقه مع فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي في مباراة كريستال بالاس .

وقاد رمضان صبحي فريقه ستوك سيتي لتحقيق فوز ثمين على حساب كريستال بالاس بهدف نظيف من صناعة نجم الفراعنة الذي مرر كرة سحرية لزميله ألين .

رمضان صبحي ضمن تشكيلة أفضل 11 موهبة صاعدة في أوروبا

موقع بليتشر ريبورت الإنجليزي اختار تشكيلة من أفضل المواهب الصاعدة في الجولة الماضية بالدوري الأوروبية والتي شهدت تواجد رمضان صبحي .

وظهر إسم رمضان صبحي في قائمة أفضل 11 لاعباً بالجولة الماضية من الدوريات في القارة الأوروبية بعد تألقه الكبير أمام كريستال بالاس .