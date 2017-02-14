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ملخص ونتيجة ومشاهدة مباراة إنبي والنصر للتعدين

كتب وليد مجدي
- 14 فبراير، 2017 8:23 م
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إنبي يسقط في فخ التعادل أمام النصر للتعدين

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في فخ التعادل أمام نظيره النصر للتعدين، بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت .

التعادل الإيجابي يحسم مباراة إنبي والنصر للتعدين

وتقدم نادي إنبي بالهدف الأول عن طريق لاعبه صلاح عاشور الذي أحرز الهدف في الدقيقة 20، ثم أدرك فريق النصر للتعدين التعادل في الدقيقة 25 .

وشهدت المباراة مشاركة محمد حمدي زكي والمعار لإنبي من النادي الأهلي في اللقاء كاملاً وظهر بمستوى طيب .

وبتلك النتيجة، رفع نادي إنبي رصيده لـ19 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يحتل فريق النصر للتعدين المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط .

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