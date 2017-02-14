ملخص نتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

باريس سان جيرمان يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قدماً في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد إنتصاره الساحق اليوم الثلاثاء على برشلونة الإسباني .

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً مذلاً على حساب برشلونة بأربعة اهداف في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب حديثة الأمراء في باريس .

فوز ساحق لباريس سان جيرمان على برشلونة برباعية نظيفية

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، أحرزهما دي ماريا وجوليان دراكسلر في الدقيقتين 18 و 40 .

وفي الشوط الثاني، واصل فريق العاصمة الفرنسية سيطرته الرهيبة على المباراة، حيث نجح في إحراز الهدف الثالث عن طريق المتألق دي ماريا من جديد في الدقيقة 55، قبل أن يختتم الأوروجوياني أدينسون كافاني رباعية الباريسيين في الدقيقة 71، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان 4 – 0 .

ويحتاج فريق برشلونة لمعجزة كروية في مباراة العودة بالكامب نو والمقررة يوم الأربعاء 8 مارس المقبل، حيث يحتاج للفوز برباعية في الإياب لإدراك التعادل على الأقل أو خماسية للفوز والتأهل للدور المقبل .